शरीर के इस अंग से टाइपिंग कर शख्स ने बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, धड़ल्ले से वायरल हो रहा है Video

कुछ अलग करने का जुनून कई लोगों में इस कदर होता है कि वह इसके लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार रहते हैं और तरह-तरह के हथकंडों को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में जुट जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही शख्स इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिन्होंने एक गजब का कारनामा कर के विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. यूं तो रिकॉर्ड बनाना कोई छोटी बात नहीं है, खासकर तब जब ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हो. हाल ही में दुनिया में ऐसे ही अजीबोगरीब कारनामें कर रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों में भारत के एक शख्स का नाम भी जुड़ गया है. पढ़ें पूरी खबर.

नाक से अल्फाबेट टाइपिंग (Typing With Nose)

हाल ही में 44 साल के विनोद कुमार चौधरी ने 25.66 सेकंड में नाक से अल्फाबेट टाइपिंग करके अपना ही 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' तोड़ दिया है. बता दें कि, उन्होंने सबसे पहले 2023 में नाक से वर्णमाला टाइप करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस समय उन्होंने 27.8 सेकेंड का समय लिया था. बाद में उसी साल 26.73 सेकेंड के समय के साथ फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया. विनोद कुमार चौधरी ने दुनिया से हटकर कुछ सोचा और बिना हाथ-पैर का इस्तेमाल किए अपनी नाक से टाइपिंग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया.

यहां देखें वीडियो

How quickly could you type the alphabet with your nose (with spaces)? India's Vinod Kumar Chaudhary did it in 26.73 seconds ⌨️👃 pic.twitter.com/IBt7vghVai