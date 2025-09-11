अमेरिका में भारतीय डिलीवरी मैन का छलका दर्द, बोला- मैं घर जाना चाहता हूं

Indian Delivery Worker Faces Racism in US: कहते हैं, अपना देश अपना ही होता है. बेहतर लाइफ और करियर की तलाश में कई भारतीय विदेश में बस जाते हैं, लेकिन वहां रहकर भी हमेशा वो एहसास नहीं मिल पाता, जो अपने देश में होता है. कुछ ऐसा ही दर्द इन दिनों अमेरिका में काम कर रहे एक भारतीय डिलीवरी मैन ने झेला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

ग्राहक के सामने छलका दिल का दर्द (Indian delivery worker in US)

वीडियो में एक ग्राहक ने भारतीय डिलीवरी वर्कर से हल्की-फुल्की बातचीत शुरू की. पहले उसने पूछा, क्या आप चीनी हैं या स्पैनिश? इस पर वर्कर ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं भारतीय हूं. फिर जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अमेरिका में रहना अच्छा लगता है, तो उसकी आंखों में दबा हुआ दर्द बाहर आ गया. उसने कहा, मैं वापस जाना चाहता हूं सर. यहां कोई हमें स्वीकार नहीं करता. आप अच्छे हैं कि मुझसे बात कर रहे हैं, वरना ज्यादातर लोग हमें अनदेखा कर देते हैं.

'परिवार रहना चाहता है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं' (Delivery Worker Challenge in US)

डिलीवरी वर्कर ने आगे बताया कि उसकी दो बेटियां हैं, जो अमेरिका में ही रहना चाहती हैं. उसकी पत्नी भी वहीं रहना चाहती है, लेकिन उसका दिल अब वहां नहीं लगता. उसने कहा, मैं हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ना चाहता हूं. अगर लोग आपको स्वीकार नहीं करते और आप खुश नहीं हैं, तो वहां रहना बहुत मुश्किल है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो (emotional Indian worker video)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @dontadoreyou नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. कुछ ही समय में यह वायरल हो गया और हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. कई भारतीयों ने लिखा कि यह दर्द हर उस प्रवासी का सच है, जो अपने परिवार के लिए सब कुछ सहता है. एक यूजर ने कमेंट किया, यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए. एक अमेरिकी यूजर ने लिखा, सभी लोग ऐसे नहीं हैं. मैं सभी को प्यार और सम्मान देता हूं.

प्रवासी भारतीयों का संघर्ष (delivery man cried viral video)

विदेश में बसे भारतीय अक्सर आर्थिक रूप से मजबूत तो हो जाते हैं, लेकिन भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर उन्हें संघर्ष करना पड़ता है. डिलीवरी वर्कर की यह कहानी हर उस शख्स की झलक दिखाती है, जो परिवार की खुशियों के लिए खुद का दर्द छिपाकर जीता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा