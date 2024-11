कोरियन ड्रामा से इंस्पायर होकर इस भारतीय कपल ने रखा बच्चे का ऐसा नाम, लोग बोले- बदल लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा

Viral News: ओटीटी की दुनिया में इस वक्त कोरियन ड्रामा सीरीज का कब्जा है. नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा कोरियन सीरीज देखी जाती है. नेटफ्लिक्स के अनुसार उनके 221 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 10 में से 6 लोग कोरियन सीरीज देखना पसंद करते हैं. दुनियाभर में कोरियन सीरीज और फिल्मों की कहानी व कैरेक्टर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते आए हैं. ऐसे में कोरियन सीरीज से इंस्पायर एक इंडियन कपल ने अपने बेटे का नाम कोरियाई में रखा है. दरअसल, इस इंडियन कपल के एक रिलेटिव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट छोड़ा है, जिस पर अब लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं.



बच्चे का रखा कोरियन नाम (Baby Name on Korean Drama Character)

दिव्या नामक महिला एक्स यूजर ने इस पोस्ट को शेयर किया है. इस पोस्ट में इस लड़की ने बताया है कि उसका कजिन और उसकी पत्नी कोरियन ड्रामा सीरीज देखने के आदी हैं और जब उन्हें बेबी हुआ तो उन्होंने अपने बच्चे के नाम के लिए तीन कोरियाई नाम चुने, जिसमें किम सू हीन त्रिपाठी, चोई स्यूंग ह्यो त्रिपाठी और कैंग तई-मू त्रिपाठी'. वहीं, इस लड़की ने अपने भैया-भाभी के बच्चे के नाम के लिए तीसरे नाम पर मुहर लगा दी है. इस लड़की ने भैया-भाभी संग नाम पर हुए डिस्कशन का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें यह तीनों नाम दिख रहे हैं. अब यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

My cousin and his wife met while discussing Kdrama on comment section and since then they have binge-watched all the Kdramas on Netflix.



they recently had a baby and look at this ???? pic.twitter.com/PpQd8LhLsB