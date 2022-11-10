IND vs ENG T20 World Cup: हारना है तो इंग्लैंड से हार जाना... लेकिन फाइनल में पाकिस्तान से हार मंजूर नहीं, सोशल मीडिया पर छाए मीम्स

IND vs ENG T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आज एडिलेड में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हो रहा है. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी पाकिस्तान के साथ 13 नवंबर को फाइनल खेलेगी. भारतीय टीम (Indian Cricket) हर हाल में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच जीतना चाहेगी. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अबतक 3 बार भारत औऱ इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ है जिसमें 2 बार भारत को और एक बार इंग्लैंड को जीत मिली है. वहीं, वर्ल्ड कप के सेमीफाइल में 35 साल के बाद भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होना है.
आज के मैच में अगर भारत जीत हासिल करता है, तो फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा. जिसके लिए फैंस पहले से काफी एक्साइटेड हैं और लोगों के बीच डर भी है. लोग सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर कर भारतीय टीम से अपील कर रहे हैं. कि अगर उन्हें हारना है तो वो आज इंग्लैंड से ही हार जाएं, लेकिन फाइनल मैच में पाकिस्तान से हार किसी को भी मंजूर नहीं होगी. आइए एक नज़र डालते हैं सोशल मीडिया पर छाए उन मीम्स पर....
Humse jyada Pakistan excited hai #indiavsenglandpic.twitter.com/rnY2PrqzRI— Ananya Mishra (@Vintage__Vibes_) November 10, 2022
2nd Semi final India Vs england😂#T20Iworldcup2022#INDvsENGpic.twitter.com/LBsocwnI4T— Abdul Sattar 🇵🇰 (@AbdulSattar199) November 10, 2022
Today's set-up for— jay akhani (@akhanijjay) November 10, 2022
IndiavsEngland Semifinal2!
This is how we will today's match 🫣🫣😅#INDvsENGpic.twitter.com/2OPOcMkRvM
Congratulations #PakistanZindabad#T20Iworldcup2022#pakvsnz#indiavsenglandpic.twitter.com/yraJuXdxZC— Aamir (@aamir_lt) November 9, 2022
Me to my professor who cancelled his class today #indiavsengland#SemiFinalT20WC: pic.twitter.com/ulkm0B7lEi— Aditi Yadav (@aditi_yaar_duh) November 10, 2022
Scenes at #Adelaide 😂#indiavsengland#T20Iworldcup2022#INDvENGpic.twitter.com/CzqDShC1Zr— Malik Farhan Pervaiz (@FarhanAries008) November 10, 2022
India vs England match pray person and animal pic.twitter.com/UXbipt0NgG— Gaurav Bhardwaj (@GauravB57360055) November 10, 2022
INDIA VS ENGLAND pic.twitter.com/fyrJS9wB89— Engineer Reveals 🇮🇳 (@engineer_inside) November 10, 2022
Today scenes#SemiFinalT20WC#INDvsENG— SAAD (@Fallen_x_King) November 10, 2022
India vs England pic.twitter.com/F1mgBpvA5D