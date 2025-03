इन ब्रेड के टुकड़ों के बीच छिपी है एक बिल्ली? 5 सेकंड में अगर आपने ढूंढ लिया, तो कहलाएंगे चैंपियन

ऑप्टिकल भ्रम (Optical Illusion) एक आकर्षक प्रकार का मस्तिष्क टीज़र (Brain Teaser) है जो अक्सर हमारे दिमाग को उन चीजों को देखने के लिए प्रेरित करता है जो वहां नहीं हैं - या जो हमारे सामने है उसे गायब कर देता है. ये पहेलियां धारणा को चुनौती देती हैं, जिससे वे उन लोगों के बीच पसंदीदा बन जाती हैं जो अपने अवलोकन कौशल का परीक्षण करना पसंद करते हैं. अगर आपको दृश्य चुनौतियों को हल करने में आनंद आता है, तो यहां एक नई चुनौती है जो इंटरनेट को हैरान कर रही है.

पीयूष तिवारी नाम के एक यूजर द्वारा एक्स पर एक दिलचस्प ऑप्टिकल भ्रम शेयर किया गया है. फोटो एक असामान्य चुनौती प्रस्तुत करती है: बड़ी संख्या में कटे हुए या कटे हुए ब्रेड के टुकड़ों के बीच एक छिपी हुई बिल्ली को ढूंढना है.

There is a cat hidden among the pieces of bread in this optical illusion picture. Try to spot it within 6 seconds and test your eyes. pic.twitter.com/F6PAbu3JZ7