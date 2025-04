अगर इस तस्वीर में छिपी बिल्ली को आपने 10 सेकंड में ढूढ लिया, तो आप कहलाएंगे जीनियस

दिमागी पहेलियां सिर्फ़ मौज-मस्ती और खेल से कहीं ज़्यादा हैं - वे दिमाग को उत्तेजित करती हैं, धारणा को चुनौती देती हैं और हमें चौकन्ना रखती हैं. दिमागी पहेलियां कई तरह की होती हैं - कुछ गणित पर आधारित होती हैं, कुछ याददाश्त और उम्र से जुड़ी अनुभूति का परीक्षण करती हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से दृश्य होती हैं. उनमें से, ऑप्टिकल भ्रम ने न केवल अपनी चुनौती के लिए बल्कि हमारे दिमाग को मोड़ने के तरीके के लिए भी एक खास जगह बनाई है. और अगर आप इन भ्रम-आधारित पहेलियों के फैन हैं, तो एक मुश्किल पोस्ट आपको चौंका सकती है.

एक पहेली ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचा है और इसमें एक बिल्ली को चतुराई से एक अव्यवस्थित स्टोर रूम में छिपा हुआ देखना शामिल है. यह तस्वीर X पर यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा शेयर की गई थी, और इसमें एक बड़ा लकड़ी का क्यूब-स्टाइल बुकशेल्फ़, कार्डबोर्ड बॉक्स, स्टोरेज कंटेनर और एक लटकता हुआ रंगीन टोट बैग से भरा हुआ कमरा दिखाया गया है.

Cat owners will know all too well how crafty they can be when it comes to finding snug, and often unexpected, hiding places to nap in. It's no surprise that an image has gone viral which shows a sneaky cat hiding in plain sight - and barely anyone can spot it. Can you spot it? pic.twitter.com/8VFPuWUet4