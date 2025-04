अगर बाज सी तेज है आपकी नज़र, तो इस तस्वीर में छिपे पक्षी को 7 सेकंड में ढूंढ कर दिखाइए

ऑप्टिकल भ्रम हमारी आंखों को धोखा देने और हमारे दिमाग की परीक्षा लेने का एक तरीका है, जो अक्सर हमें जो दिखता है उस पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है. ये दिमागी पहेलियां न केवल मज़ेदार हैं बल्कि छोटी-छोटी बातों को नोटिस करने की हमारी क्षमता को भी चुनौती देती हैं. अगर आपको विज़ुअल पहेलियां सुलझाना पसंद है, तो यहां एक ऐसी पहेली है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा एक्स पर शेयर किया गया एक दिमाग घुमाने वाला भ्रम लोगों के अवलोकन कौशल को परख रहा है, उन्हें केवल 7 सेकंड में एक छिपे हुए पक्षी को खोजने की चुनौती दे रहा है.

तस्वीर जीवंत वनस्पतियों से भरा एक मैदान प्रस्तुत करती है. अग्रभूमि में ताज़ी हरी घास या छोटे पौधे हैं, जबकि बीच और पृष्ठभूमि में लाल-भूरे और सुनहरे रंग हैं, संभवतः सूखी घास या फूल वाले पौधे. हालांकि, रंगों के इस जटिल मिश्रण के भीतर एक पक्षी छिपा हुआ है, जो अपने आस-पास के वातावरण में पूरी तरह से छिपा हुआ है.

Optical Illusion: Are you attentive enough to spot a hidden bird in the grass in 7 seconds? Try this mind-bending challenge now. pic.twitter.com/idNMfAglIh