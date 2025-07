सड़क पर घुटनों तक भरे पानी में पत्नी को बाइक पर बैठाकर निकला शख्स, तभी थार वाले ने कर दिया खेला

बाऱिश का मौसम आते ही सड़कों पर पानी भरने की समस्या की एक नई दिक्कत लोगों के लिए मुश्किल पैदा करती है. बारिश से मौसम तो ठंडा हो जाता है लेकिन नालों का पानी सड़कों पर भरना शुरु हो जाता है. ऐसे में जरूरी काम पड़ने पर लोगों को मजबूरी में सड़कों पर भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है. घुटनों तक भरे पानी में लोग बाइक और कार चलाते नज़र आते हैं. लेकिन, ये उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है. क्योंकि जब सड़कों पर पानी भरा होता है, तो ऐसे में पता नहीं चल पाता कि सड़क पर मेनहोल कहां खुला है.

लेकिन, थार ऐसी गाड़ी जिस पर चलने वाले लोग इन बातों की चिंता नहीं करते. उन्हें इससे कोई मतलब होता कि सड़क पर पानी भरा है या नहीं. वो तो बस अपनी कार में बैठकर किसी भी नदी नाले को पार करने के लिए तैयार रहते हैं. थार वालों के अपनी रंगबाजी भी दिखानी होती है. पानी से भरी सड़कों पर भी ये तेज़ रफ्तार में थार दौड़ाते दिखाई देते हैं, जो अपने साथ और लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं.

Due to heavy rains, the road was flooded, a man was going slowly with his elderly mother on his bike, at the same time a speeding Thar coming from the front knocked both of them down

