Cream Biscuits Side Effects: कई बच्चों के बचपन की सबसे प्यारी चीजों में क्रीम बिस्किट शामिल है. दो बिस्किट के बीच भरी हुई क्रीम. यह शाम की भूख मिटाने का तरीका और कभी आधी रात की ट्रीट थी. कुछ लोगों के लिए ये बिस्किट सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहे. लोगों आज भी बड़े चाव से इन्हें खाते हैं. लेकिन अगर हम कहें कि इन बिस्किट्स में जो क्रीम है वो (what is really in your cream biscuits) असल में क्रीम नहीं डालडा है तो आपको कैसा लगेगा. एक वायरल वीडियो (viral video) में सामने आया है कुछ ऐसी चौका देने वाली चीजें, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे.

डालडा और प्रिजरवेटिव्स | Dalda and Preservative

एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि ये क्रीम असल में कुछ और नहीं, बल्कि डालडा, शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजरवेटिव्स का कॉकटेल है. वीडियो में अलग-अलग रंगों की फिलिंग वाले बिस्किट दिखाए गए हैं और ये सवाल उठाया गया है कि आखिर ये क्रीम के पीछे का क्या सच में क्या है. वीडियो में साफ बताया गया है कि ये डेयरी वाली क्रीम नहीं है. यह हाइड्रोजेनेटेड ऑयल या फैट है. हर रोज इस्तेमाल होने वाले खाने पीने की चीजों की पोल खुल रही है तो क्रीम बिस्किट्स भी शक के घेरे में हैं.

आखिर क्या है सच | What Is The Truth

पॉपुलर क्रीम बिस्किट्स में डलने वाली चीजों की लिस्ट चेक की गई तो सामने आया की इनमें डेयरी वाली कोई असली क्रीम नहीं है. ज्यादातर बिस्किट्स में हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल, चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजरवेटिव्स ही पाए गए है.

वायरल बिस्किट ब्रिटानिया मिल्क बिकिस क्रीम को में रिफाइंड मैदा, शुगर, पाम ऑयल और इंटरएस्टीरिफाइड वेजिटेबल फैट है. दूध की बात करें तो सिर्फ दूध के वो हिस्से है जिनमें फैट, प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं. यह न ही असली दूध है न क्रीम.

बॉर्बन चॉकलेट क्रीम बिस्किट में भी ऊपर दिखने वाली क्रीम में मैदा, 33% शुगर, पाम ऑयल और आर्टिफिशियल कलर मौजूद हैं.

सबके पसंदीदा ओरियो क्रीम बिस्किट में भी मैदा, शुगर, पामोलीन फैट, इनवर्ट शुगर और कोको सॉलिड्स है. क्रीम जैसी चीज उसमें भी सिर्फ ना की मात्रा में पाई जाती है.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा