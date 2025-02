बोटिंग कर रहे शख्स को निगल गई हंपबैक व्हेल, अगले पल जो हुआ उसे देख नहीं होगा खुद की ही आंखों पर यकीन

Whale Ne Nigla Insaan Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक हंपबैक व्हेल पानी में बोटिंग कर रहे शख्स को निगलती नजर आती है, आगे जो हुआ उस नजारे को देखकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि, चिली पेटागोनिया के एड्रियन सिमांकास अस्थिर पानी में बोटिंग कर रहे होते हैं, तभी एक व्हेल तेजी से उनकी ओर बढ़ती है और उन्हें निगल जाती है. इस चौंका देने वाली घटना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे.

यहां देखें वीडियो

Adrian Simancas, 24, was briefly swallowed by a humpback whale while kayaking with his father, Dell, off Punta Arenas, Chile. The whale emerged from the water, engulfing Adrian & his kayak. He was then spat out back into the sea



📣Not sure why, but this reminds me of my wife… pic.twitter.com/qdoKdVYPbh