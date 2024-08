MBA नहीं, बस 10वीं पास है, यूएस में रेस्टोरेंट बिजनेस से करोड़पति बना ये गुजराती, सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी

सोशल मीडिया पर अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी की कहानी वायरल हो रही है, जिसने एक रेस्टोरेंट खोला और करोड़पति बन गया. X पर सुनील नाम के एक यूजर ने अपने गुजराती दोस्त की कहानी शेयर की, जो अमेरिका में आकर बस गया, उसने एक गुजराती रेस्टोरेंट खोला और अब एक बेहतरीन जीवन जी रहा है.

अपने पोस्ट में यूजर ने अपने मास्टर डिग्री और पॉडकास्ट सुनने की आदत के बारे में मजाकिया अंदाज में बात की और अपने दोस्त की प्रेरणादायक कहानी सुनाई, जिसने केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बावजूद सफलता हासिल की. ​​यूजर ने लिखा, "न्यू जर्सी में एक रेस्टोरेंट चलाने वाले पटेल दोस्त से मिला. वह 40 के दशक के अंत में था और 10वीं पास था. मैं मास्टर डिग्री वाला इंजीनियर हूं और पॉडकास्ट सुनता हूं."

नीचे दिए गए पोस्ट पर एक नज़र डालें:

Advantage of being a Gujarati:



Met a Patel friend who runs a restaurant in New Jersey.



He was in his late 40s and 10th pass. I am engineer with masters degree who listens to podcasts. ????



I told him that Peter Thiel said that worst business one can do is open a restaurant.…