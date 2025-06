गहरे कीचड़ वाले गड्ढे में फंसा हाथी का बच्चा, JCB से हुआ रेसक्यू, बाहर निकलते ही किया ऐसा काम..लोग हो गए इमोशनल

Baby Elephant Cute Gesture after Rescue: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के चिल्कागुड़ा गांव में एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर कीचड़ में फंसे एक हाथी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला. बचाए जाने के बाद हाथी के बच्चे ने अनोखे अंदाज में लोगों का शुक्रिया अदा किया, जो सभी के दिलों को छू गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

गड्ढे में फंसा हाथी का बच्चा (Chhattisgarh baby elephant rescue)

लैलूंगा-घरघोड़ा रेंज से 41 हाथियों का झुंड गांव के पास से गुजर रहा था. बताया जा रहा है कि, हाथियों का एक बड़ा झुंड पानी पीने और नहाने के लिए आया था, तभी एक हाथी का बच्चा फिसलकर गड्ढे में गिर गया. कई कोशिशों के बाद भी जब वो बाहर नहीं निकल पाया तो उसने जोर-जोर से आवाजें निकालकर मदद की गुहार मांगने लगा. ग्रामीणों ने आनन-फानन में वन विभाग को सूचना दी और खुद भी बचाव कार्य में जुट गए. इस बीच बिना समय गवाए वन कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और JCB मशीन और फावड़ों का इस्तेमाल कर गड्ढे के किनारों को खोदकर एक ढलान बनाई, जिससे हाथी का बच्चा आसानी से चढ़कर बाहर आ गया.

यहां देखें वीडियो

#WATCH | An elephant calf shows gratitude after it was rescued from a mud pit in the forest area by the personnel of the Forest Department in Gharghoda, Raigarh



Video source: Forest Department pic.twitter.com/1kZsUrshvI