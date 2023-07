क्या कभी आपने देखें हैं उल्लू के कान, वीडियो देख चौंक उठेंगे आप

क्या कभी देखें हैं उल्लू के कान, देखें वायरल वीडियो

Have You Ever Seen An Owls Ears: प्रकृति काफी अद्भुत और रहस्यमयी है, जो कभी-कभी हैरतअंगेज नजारे दिखाकर चौंका देती है. यूं तो दुनियाभर में ऐसे कई जीव-जंतु भी मौजूद हैं, जिन में से कुछ को देखकर खुद की ही आंखों पर यकीन कर पाना मु्श्किल हो जाता है. इन्हीं में से एक पक्षी है उल्लू, जो कई कारणों से लोगों के लिए रहस्यमयी बना रहता है. रात के अंधेरे में ये अपनी तेज नजरों और आवाज से किसी के भी होश उड़ा सकते हैं. उल्लू से जुड़े यूं तो कई मिथ आपने सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने उल्लू के कान देखें हैं? यकीनन इस पर ज्यादातर लोगों का जवाब न ही होगा. हाल ही में उल्लू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स उल्लू के कान दिखाता नजर आ रहा है, जिसे देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे.