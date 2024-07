माइक्रोसॉफ्ट हुआ डाउन तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास, लोग बोले- ये तकनीक कभी नहीं होती फेल

शुक्रवार को Microsoft की क्लाउड सेवाओं में बड़ी रुकावट ने दुनिया भर के व्यवसायों को प्रभावित किया, जिसमें एयरलाइंस, बैंक, मीडिया कंपनियां और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं. बताया गया कि मध्य अमेरिका में कई यूजर्स Azure सेवाओं और Microsoft 365 ऐप के साथ समस्याएं थीं. समस्याएं ज़्यादातर सर्विस मैनेजमेंट फेलियर और कनेक्टिविटी या उपलब्धता की समस्याओं से जुड़ी थी.

हैंडरिटेन बोर्डिंग पास

जब दुनिया रुकी हुई थी, सोशल मीडिया पर Microsoft की रुकावट की कहानियां गूंज रही थीं. X पर एक पोस्ट तब वायरल हुई जब अक्षय कोठारी ने हैदराबाद से कोलकाता की उड़ान के लिए अपने इंडिगो बोर्डिंग पास की एक तस्वीर शेयर की. बोर्डिंग पास प्रिंटेड नहीं बल्कि हाथ से लिखी हुई थी. यूजर ने कैप्शन में लिखा, "Microsoft / क्राउडस्ट्राइक की रुकावट ने भारत के अधिकांश हवाई अड्डों को बंद कर दिया है. मुझे आज अपना पहला हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास मिला."

