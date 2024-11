आखिर कौन हैं हाना राविती...जिन्होंने न्यूजीलैंड की संसद में बिल फाड़ते हुए किया ऐसा डांस, वायरल हो गया VIDEO

New Zealand MP Leads Traditional Dance: न्यूजीलैंड की सबसे युवा सांसद हाना-रावहिती करीरिकी मैपी-क्लार्क, जो पिछले साल संसद में अपने पहले भाषण के दौरान हाका करने के बाद वायरल हुई थीं, एक बार फिर पारंपरिक माओरी डांस करने और सदन के सत्र के दौरान एक विवादास्पद विधेयक की कॉपी फाड़ने के बाद फिर से चर्चा में हैं.

संधि सिद्धांत विधेयक पर वोट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि 22 वर्षीय ते पाटी माओरी सांसद ने हाका करने से पहले कानून की एक कॉपी फाड़कर पार्लियामेंट सेशन को बाधित किया. उसके बाद सार्वजनिक गैलरी में लोग भी उसके साथ शामिल हो गए, जिससे स्पीकर गेरी ब्राउनली ने सदन को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया.

देश की केंद्र-दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में एक जूनियर पार्टनर, ACT न्यूजीलैंड पार्टी पिछले हफ्ते विधेयक लेकर आई, जो वेटांगी की संधि के कुछ सिद्धांतों को बदलने की कोशिश करता है- एक ऐसा कदम जिसका कई माओरी विरोध कर रहे हैं.

1840 में ब्रिटिश क्राउन और 500 से ज़्यादा माओरी प्रमुखों के बीच पहली बार हस्ताक्षरित इस संधि में यह तय किया गया था कि दोनों पक्ष किस तरह शासन करने के लिए सहमत हुए थे. दस्तावेज़ में मौजूद धाराओं की व्याख्या आज भी कानून और नीति का मार्गदर्शन करती है. हालांकि, इस विधेयक को कई माओरी और उनके समर्थक देश के मूल निवासियों के अधिकारों को कमज़ोर करने वाला मानते हैं, जो 5.3 मिलियन की आबादी का लगभग 20% हिस्सा हैं.

