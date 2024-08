मम्मी मार डालेंगी... हाफ डे लीव के लिए महिला कर्मचारी ने बनाया ऐसा बहाना, बॉस का जवाब देख लोगों की नहीं रुक रही हंसी

किसी भी एंप्लॉई के लिए छुट्टी लेना आसान नहीं होता. खासतौर से बात प्राइवेट सेक्टर की हो तो छुट्टी लेना टेढ़ी खीर ही साबित होता है. ज्यादा मुश्किल तब होती है जब ऑफिस काम के लिए आ जाओ और फिर हाफ डे पर निकलना हो. तब छुट्टी लेनी हो तो बॉस को मनाना आसान नहीं होता. सोशल मीडिया पर एक एंप्लॉई की ऐसी ही एक अर्जी वायरल हो रही है. जो व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्म में उसने अपनी बॉस को लिखी. उसके बाद छुट्टी की खातिर ऐसी बात लिखी कि बॉस भी उस मैसेज को शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाई. आप भी देखिए छुट्टी की खातिर एंप्लॉई ने क्या लॉजिक दिया.

मम्मी मार डालेगी

प्राची नाम के ट्विटर हैंडल ने ये मैसेज शेयर किया है. जिसमें मोबाइल की स्क्रिन दिख रही है. ये असल में वॉट्सएप मैसेज की स्क्रीन है. जिसमें एक एंप्लॉई ने अपनी बॉस से हाफ डे लीव मांगी है. इस लीव के लिए एक ही मैसेज में एंप्लॉई ने बहुत बार प्लीज लिखा है. उसने लिखा हैलो मैम, गुड आफ्टरनून. मैं शनिवार के लिए हाफ डे की रिक्वेस्ट करती हूं. प्रोजेक्ट डे पर लीव मिलना मुश्किल है, मैं समझती हूं. प्लीज मुझे हाफ डे ग्रांट कर दीजिए. मेरी फैमिली में एक इवेंट में है. प्लीज लीव ग्रांट कर दीजिए.

imagine being 25 and still pulling the mom said no card. pic.twitter.com/msDb46YC1S