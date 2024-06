102 मंजिला इमारत के टॉप पर दिखा ड्रैगन, सोशल मीडिया पर तस्वीरों ने मचाई खलबली

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वायरल तस्वीर ने खलबली मचा रखी है, जिसे देखकर पहले तो लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने चैन की सांस भी ली. दरअसल, हाल ही में न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर एक भयानक से हरे रंग का ड्रैगन दिखाई दिया, जिसे देखकर न्यूयॉर्क वालों को एक पल के लिए लगा कि, उनके शहर में अचानक से एक ड्रैगन घुस आया है. हालांकि, थोड़ी ही देर बाद इस राज पर से भी पर्दा उठ गया कि जिसे वो असली ड्रैगन समझ रहे, वो दरअसल एक बड़ा सा हरे रंग का गुब्बारा था.

NBC न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आश्चर्यचकित करता ये ड्रैगन असल में HBO के 'गेम ऑफ थ्रोन्स' प्रीक्वल 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' के प्रचार का हिस्सा था. आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा, यही वजह है कि 270 फुट के ड्रैगन को इस 102 मंजिला (एम्पायर स्टेट) इमारत के टॉप पर लगाया गया. बता दें कि, हाउस ऑफ द ड्रैगन एक अमेरिकी फैंटेसी ड्रामा टीवी सीरीज है, जो एचबीओ के लिए जॉर्ज आर आर मार्टिन और रयान कोंडल ने बनाई है. बताया जा रहा है कि, इस प्रमोशन के जरिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तगड़ी कमाई भी होने वाली है. इस प्रमोशन ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी हैरान कर दिया है.

यहां देखें पोस्ट

The Queen of the Dragons has arrived.



Claim your spot on the Iron Throne here: https://t.co/0rt7EE0QjX@HouseofDragon pic.twitter.com/bcGdo6StuT