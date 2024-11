Delhi AQI Memes: दम घोंटू धुंध में लिपटी दिल्ली, सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह बयां किया दर्द

Delhi Pollution Trending Memes: राजधानी दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक भी नहीं रह गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब से बेहद खराब और अब बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुका है. दिल्ली के कुछ इलाकों का AQI 1000 के पार चला गया है, जो एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है. आलम यह है कि दिल्ली में रहने वाले लोग अब केवल धुआं ही धुआं देख पा रहे हैं. सूरज की रोशनी धुंध के पीछे छिप गई है और कुछ दूरी पर स्थित घर और वाहन तक नजर नहीं आ रहे हैं. इस भयंकर स्थिति में दिल्लीवासियों ने अपने डर, चिंता और क्रोध को सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरीके से बयां किया है. कुछ यूजर्स ने मीम्स का सहारा लेते हुए कहा, "अब दिल्ली में रहना ऐसा है, जैसे स्मोक मशीन के अंदर रह रहे हों." वहीं, कई लोगों ने धुंध भरी तस्वीरें शेयर कर कहा, "ये दिल्ली है या कोई हॉलीवुड का डरावना सीन?"

दिल्लीवासियों का सांस लेना हुआ मुश्किल

कुछ कवि मिजाज के लोगों ने अपने शब्दों में दिल्ली के इस दर्द को बयां किया. एक कविता वायरल हो रही है:-

"दिल्ली के दिल में धुआं ही धुआं है, हर सांस में ज़हर का गुमां है.

कहां गए वो नीले आसमान, अब तो बस धुंध का जहान है."

Online yoga teacher : Take a deep breath...



Delhi NCR person : pic.twitter.com/8Dx1773S6W — UmdarTamker (@UmdarTamker) November 17, 2024

Something we should not be proud of, even after ranking number one! #DelhiPollution pic.twitter.com/9UqeUIrzzn — Swapnil Srivastav (@theswapnilsri) November 17, 2024

सरकार और जनता के लिए बड़ी चुनौती

दिल्ली की इस भयंकर स्थिति के लिए मुख्यतः पराली जलाना, वाहनों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों का प्रदूषण जिम्मेदार है. हालांकि, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि पानी का छिड़काव और वर्क फ्रॉम होम की अपील, लेकिन प्रदूषण पर काबू पाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है.

Share some memes on #Delhi's pollution



People in Delhi on pollution: pic.twitter.com/20hcWWJofV — Yash Dhanuka (@YashDhanuka14) November 18, 2024

सोशल मीडिया पर छाई दिल्ली की दमघोंटू हालत

दिल्लीवासियों के लिए यह समय न केवल सावधानी बरतने का है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने का भी है. आखिरकार, यह समस्या सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है. दम घुटती सांसें, जलती आंखें और हर पल बेचैन करने वाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में घुला जहर अपने ही देश में लोगों को दूसरे राज्यों की तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है. देखें सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन.

