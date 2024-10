रेलवे के खाने में रायते के अंदर तैरता दिखा जिंदा कनखजूरा, पोस्ट वायरल होने पर IRCTC ने जवाब में कही ये बात

ट्रेन में भीड़-भाड़ और खानपान में गड़बड़ी की खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर सामने आती रहती हैं. ताजा मामले में दिल्ली के एक शख्स ने हाल ही में IRCTC के खाने में जिंदा कनखजूरा मिलने का आरोप लगाया है. शख्स ने सोशल मीडिया पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया. पोस्ट अब वायरल हो रहा है और लोग इसे रेलवे की लापरवाही का मामला बताकर खरी खोटी सुना रहे हैं.

आर्यंश सिंह IRCTC VIP एक्जीक्यूटिव लाउंज में खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने अपने रायते में कनखजूरे को तैरते हुए देखा. उन्होंने एक तस्वीर ली और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया, यह उस पोस्ट के जवाब में था जिसमें दावा किया गया था कि हाल के सालों में भारतीय रेलवे के खाने की गुणवत्ता में सुधार हुआ है.

आर्यंश ने X पर लिखा, "हां, निश्चित रूप से, भारतीय रेलवे के खाने की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, अब वे अधिक प्रोटीन वाला रायता परोस रहे हैं," उन्होंने अपने खाने में तैरते हुए कीड़े की तस्वीर शेयर की. फॉलोअप पोस्ट में, उन्होंने बताया कि उन्होंने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) द्वारा संचालित VIP लाउंज में भोजन करते समय इस कीड़े को अपने खाने में पाया.

आर्यंश ने लिखा, "लोग पागल हैं. मुझे IRCTC लाउंज में से एक में परोसे गए खाने में एक जिंदा कीड़ा मिला. मैं खड़ा हुआ और सभी को अपना खाना चेक करने के लिए कहा, सभी इसे देखने आए, प्रशासन पर अस्वच्छ स्थितियों के लिए गुस्सा किया और फिर वही खाना खाने लगे.”

Yes, for sure, Indian Railway food quality has improved, now they are serving raita with more protein. https://t.co/YKtUQt7roZ pic.twitter.com/FpJVIKOhBC