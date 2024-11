दिल्ली के IT प्रोफेशनल का PF क्लेम दो बार रिजेक्ट, वजह सुन आप भी कहेंगे- हद है भाई!

दिल्ली के रहने वाले और IIM कोझिकोड से पढ़े एक IT प्रोफेशनल सुवांश सिंघल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वजह? उनका प्रॉविडेंट फंड (PF) क्लेम दो बार रिजेक्ट हो गया, और वो भी ऐसी वजह से जिसे सुनकर आप भी सिर पकड़ लेंगे. सिंघल ने एक्स पर अपनी भड़ास निकाली और बताया कि EPFO ने उनका क्लेम "WARNING - Multiple member IDs for same bank account" लिखकर ठुकरा दिया. और तो और, ये कमाल दो अलग-अलग बैंक अकाउंट के साथ हुआ!



"Aadhaar और cancelled cheque भी किया था सबमिट!"

सिंघल ने बताया कि उन्होंने PF क्लेम के लिए Aadhaar validation कराया और कैंसल्ड चेक भी सबमिट किया, लेकिन फिर भी EPFO ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने सवाल उठाया, "एक आदमी Aadhaar और चेक सबमिट कर रहा है, तो और क्या चाहिए भाई? इंश्योरेंस सेक्टर तो इसी प्रोसेस को फॉलो करता है!"



"कॉपी-पेस्ट और रिजेक्ट!"

अपनी पोस्ट में सिंघल ने तंज कसते हुए लिखा कि EPFO एक बार भी contributor से कॉल या ईमेल करके डिटेल्स मांगने की जहमत नहीं उठाता. उन्होंने कहा, "डेस्कटॉप पर बैठा कोई एजेंट बस दो लाइन कॉपी-पेस्ट करता है और क्लेम रिजेक्ट कर देता है. न कोई गाइडेंस, न क्लियर एक्सप्लेनेशन. आदमी करे तो क्या करे?"



@socialepfo @nsitharaman

EPFO India has rejected PF Withdrawal claims twice for unnecessary reason.



Rejection Reason -> WARNING - Multiple member ids for same bank account.



So what???

1) A citizen is performing Adhaar validation and sharing copy of cancelled cheque, what… pic.twitter.com/b7MYsYa0I5