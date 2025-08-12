विज्ञापन

Coolie के लिए रजनीकांत की फीस है 200 करोड़ रुपये, आमिर खान की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश

रजनीकांत ने कूली के लिए 200 करोड़ रुपये की फीस ली है तो फिर आमिर खान ने कितनी फीस ली है? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर सकता है.

रजनीकांत ने कूली के लिए ली मोटी फीस, आमिर खान ने लिए कितने पैसे?
नई दिल्ली:

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कूली इन दिनों सुर्खियों में है. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है और इस दिन इसका मुकाबला ऋतिक रोशन की वॉर 2 के साथ है. दोनों ही फिल्में बिग बजट हैं लेकिन शुरुआती रेस में कूली वॉर 2 से आगे निकलती नजर आ रही है. लोकेश कनगराज निर्देशित इस मेगा-बजट एक्शन थ्रिलर का बजट 350-400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में फिल्म के सितारों की फीस को लेकर फैन्स में जबरदस्त क्रेज है. आप जानते हैं कूली के लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपये की फीस ली है. वहीं आमिर खान भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, क्या आप जानते हैं उन्हें इस फिल्म के लिए कितने पैसे मिले हैं?

रजनीकांत की रिकॉर्ड तोड़ फीस
रिपोर्ट्स के अनुसार, रजनीकांत ने कूली के लिए शुरुआत में 150 करोड़ रुपये की फीस तय की थी, लेकिन फिल्म की शानदार एडवांस बुकिंग को देखते हुए मेकर्स ने उनकी फीस में 50 करोड़ रुपये का इजाफा किया. अब 74 साल की उम्र में भी रजनीकांत 200 करोड़ रुपये की फीस के साथ एशिया के सबसे महंगे एक्टर्स में शामिल हो चुके हैं. उनकी यह फीस न केवल साउथ सिनेमा, बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारों जैसे शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ रही है.

आमिर खान की फीस ने उड़ाए होश
कूली में आमिर खान एक महत्वपूर्ण कैमियो रोल में नजर आएंगे. खबरों की मानें तो इस छोटे से रोल के लिए आमिर ने 20 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि आमिर ने रजनीकांत के प्रति सम्मान दिखाते हुए इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली. यदि आमिर ने 20 करोड़ रुपये लिए, तो यह उनके 6-15 मिनट के रोल के लिए एक बड़ी रकम है.

‘कूली' की स्टार कास्ट और उनकी फीस
कूली में रजनीकांत के अलावा तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन, मलयालम एक्टर सौबिन साहिर, कन्नड़ स्टार उपेंद्र, श्रुति हासन, पूजा हेगड़े और सत्यराज जैसे सितारे भी हैं. नागार्जुन ने विलेन रोल के लिए 10 करोड़ रुपये लिए हैं, जबकि श्रुति हासन को 4 करोड़ और पूजा हेगड़े को एक स्पेशल डांस नंबर के लिए 3 करोड़ रुपये मिले हैं. निर्देशक लोकेश कनगराज ने 50 करोड़ रुपये और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर ने 15 करोड़ रुपये की फीस ली है.

‘कूली' का बजट और रिलीज
350-400 करोड़ रुपये के बजट वाली कूली 14 अगस्त 2025 को रिलीज होगी. फिल्म ने रिलीज से पहले ही ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स से 240 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. यह फिल्म ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी, जिससे 2025 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस भिड़ंत बताया जा रहा है.

