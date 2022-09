फ्लाइट में घुसते ही बच्चे की इस हरकत से सरप्राइज हो गए यात्री, देखें क्यूट VIDEO

फ्लाइट में बच्चे ने सबको बोला Hi..!

Kid Says Hi To Every Passenger On Plane: अक्सर यात्रा के दौरान साथ यात्रा करने वाले यात्रियों से घुलने-मिलने में थोड़ा वक्त लगता है. कई बार ऐसे लोग साथ में सफर कर रहे होते हैं, जो पूरे रास्ते मुंह बनाए रखते हैं और एक भी शब्द नहीं बोलते. ऐसे में बच्चों के साथ सफर करना आसान बात नहीं है, सफर के समय अक्सर बच्चे चिढ़चिढ़े या फिर किसी चीज को लेकर चीज जिद्द करते नजर आते हैं, लेकिन कई बार खुश भी नजर आते हैं और अपने साथ-साथ दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान (Positive videos) ले आते हैं. हाल ही में एक ऐसे ही क्यूट से बच्चे (cute kid in plane video) का वीडियो वायरल हो रहा है, जो सफर से पहले कुछ ऐसा कर देता है, जिसे देख वहां मौजूद हर यात्री का दिल खुश हो जाता है.