मुंह फुलाए बैठे दूल्हे 'राजा' का 'भूत' उतारने स्टेज पर डंडा लेकर पहुंचीं सास, देखें VIDEO

शादी में मुंह फुला कर बैठा था दूल्हा, सास ने स्टेज पर आकर ऐसे ली क्लास!, देखें VIDEO

सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर दूल्हा-दूल्हन (bride and groom) से जुड़े वीडियोज खूब देखे और शेयर किये जाते हैं. कभी दूल्हा-दुल्हन के रूठने मनाने के वीडियोज (videos of the bride and groom) देखने को मिलते हैं, तो कभी लड़ाई झगड़े के वीडियोज होश उड़ा देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल (viral video) हो रहा है, जिसमें स्टेज पर मुंह फुलाये बैठे दुल्हे 'राजा' को सासू 'मां' (mother-in-law) सबक सीखाती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर आप भी हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे. इंटरनेट (internet) पर यह वीडियो खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.