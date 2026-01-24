विज्ञापन
खेत बना क्लासरूम...मास्टर जी बनकर यूं लगाई गायों की हाजिरी, रिस्पांस देख छूट जाएगी हंसी

सोशल मीडिया पर एक ऐसा देसी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हंसी भी आएगी और दिल भी खुश हो जाएगा. खेत में खड़ी गायें, सामने मास्टर जी और रजिस्टर, नाम पुकारते ही जवाब देती गायें. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

Cows Attendance Video: इंटरनेट पर आए दिन जानवरों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, वो कुछ अलग ही है. इस वीडियो में एक शख्स खेत में कुर्सी डालकर बिल्कुल टीचर की तरह बैठा नजर आता है. हाथ में रजिस्टर है और सामने कतार में खड़ी हैं गायें. माहौल ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव के स्कूल में सुबह की हाजिरी चल रही हो.

नाम पुकारा और गायों ने दिया जवाब (viral animal video)

वीडियो में मास्टर जी एक एक कर गायों के नाम लेते हैं. मजेदार बात ये है कि जिस गाय का नाम लिया जाता है, वही गाय उसी वक्त रंभाकर जवाब देती है. जो गाय मौजूद नहीं होती, वहां से कोई आवाज नहीं आती और मास्टर जी रजिस्टर में गैर हाजिरी लगा देते हैं. गायें पूरे अनुशासन में खड़ी दिखती हैं, जैसे सबसे आज्ञाकारी छात्र हों.

सोशल मीडिया पर क्यों छा गया वीडियो (funny video of cows goes viral)

इस Cows Attendance Video को इंस्टाग्राम पर viralchuski नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे हजारों लोग देख चुके हैं. यूजर्स कमेंट में लिख रहे हैं कि इंसानों को इन गायों से अनुशासन सीखना चाहिए. कई लोग इसे देसी जुगाड और गांव की मासूमियत बता रहे हैं. आज के समय में जब सोशल मीडिया पर ज्यादातर कंटेंट बनावटी लगता है, तब ऐसे रियल और सच्चे पल लोगों के दिल को छू जाते हैं.

