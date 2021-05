नहीं मिला ICU बेड, मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क, 10 दिन से इमरजेंसी वॉर्ड में कोरोना से ऐसे लड़ रही है लड़की - देखें Video

नहीं मिला ICU बेड, तो 10 दिन से इमरजेंसी वॉर्ड में कोरोना से ऐसे लड़ रही है लड़की - देखें Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर भारत में आ चुकी है और प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं. इस लहर की चपेट में युवा भी आ रहे हैं और कई जान गंवा रहे हैं. डॉक्टर भी उनको बचाने के लिए दिन-रात महनत कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे किस्से और कहानियां, जिनसे दूसरों को भी हिम्मत मिल रही है. दिल्ली (Delhi) के एक अस्पताल में भर्ती 30 वर्षीय लड़की शानदार अंदाज में कोरोना से लड़ना सिखा (Girl Fighting For His Life In Covid Emergency Ward) रही हैं. उनकी कहानी को डॉक्टर ने खुद शेयर किया है और खूब तारीफ (Doctor Praises Her) की है. वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है.