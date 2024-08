पहले की कुटाई, फिर चेन स्नैचर से करवाया भोजपुरी गाने पर डांस, लोगों ने दी ऐसी सजा, ठुमके लगाते चोर का Video वायरल

चोरों और जेबकतरों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आते रहते हैं, जिससे कानून और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. चोरी के आरोपी व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़े जाने पर बुरी तरह पीटा जाता है, कभी-कभी तो उन्हें मार भी दिया जाता है. हालांकि, एक मजेदार लेकिन असामान्य घटना में, हाल ही में एनसीआर में एक चोर के लिए भीड़ ने एक अनोखी सजा सुनाई. कथित तौर पर सोने की चेन छीनते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर, भीड़ ने चोर को अधिकारियों को सौंपने के बजाय, पहले उसे चोरी करने के आरोप में पीटा. फिर उसे भोजपुरी गाने की धुन पर नाचने के लिए मजबूर किया गया.

चेन स्नैचर से लगवाए ठुमके

वीडियो में देखा जा सकता है कि कथित चेन स्नैचर (Chain Snatcher) को भीड़ ने घेर रखा है और भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में लकड़ी के लट्ठे नजर आ रहे हैं. कथित चोर भीड़ के मनोरंजन के लिए खूब ठुमके लगाता नजर आता है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ा, स्नैचर को दंडित करने वाले लोग भी आरोपी के साथ नाचते हुए दिखाई देते हैं. ऐसा लगता है जैसे कोई जश्न चल रहा हो.

Thief got beaten by crowd and forced to dance on Song, Somewhere in NCR region

