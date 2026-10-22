पति ने कसकर लगाया गले, टूट गईं पत्नी की 5 पसलियां; डॉक्टर ने कहा- 'एक और पसली में आई दरार'

Viral News: चीन में एक शख्स ने प्यार जताने के लिए अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया और उसे थोड़ा ऊपर उठा दिया. अगले ही पल महिला दर्द से जमीन पर बैठ गई और उठ नहीं सकी. जब अस्पताल ले जाकर उसकी छाती का CT स्कैन कराया तो उसमें 5 पसलियों टूटने की पुष्टि हुई, जबकि एक अन्य पसली में दरार पाई गई.
कब और कहां हुई घटना?
यह घटना 18 अक्टूबर को चीन के जियांग्सू प्रांत में हुई. चीनी न्यूज आउटलेट Phoenix New Media के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक, महिला को ऑस्टियोपोरोसिस था. इस बीमारी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और सामान्य हड्डियों के मुकाबले आसानी से टूट सकती हैं.
-
-
राज्यों के CM के बीच हो CEO जैसी रेस... निखिल कामत ने देश की तरक्की के लिए बताया नया फॉर्मूला
-
NDTV वर्ल्ड समिट 2026: अप्रेजल और शादी के जिक्र पर क्या बोले निखिल कामत?
-
AI नहीं खा सकता आपकी नौकरी, बस करना होगा ये काम, टेक दिग्गज Andrew Ng ने किया दावा
-
NDTV World Summit 2026: भारत की Growth Story पर निखिल कामत का नजरिया, AI को लेकर क्या दी चेतावनी?
-
NDTV वर्ल्ड समिट 2026: क्या AI इस जमाने का असुर है? स्वामी सर्वप्रियानं ने क्या कहा?
-
NDTV World Summit 2026:निखिल कामत ने देश की तरक्की के लिए बताया फॉर्मूला, राज्यों के CM के बीच हो CEO जैसी रेस
-
"AI को वैसा पुराना कंप्यूटर मत समझो..." स्वामी सर्वप्रियानंद ने चेतावनी
-
कार की सर्विस समय पर कराते हैं, शरीर की क्यों नहीं? लीलावती अस्पताल के ट्रस्टी की काम की सलाह
-
क्या AI इस जमाने का असुर है? न्यू यॉर्क वेदांत सोसाइटी के रेजिडेंट मिनिस्टर स्वामी सर्वप्रियानंद ने दिया जवाब
-
'खुशनसीब हूं कि भारत में पैदा हुई, जहां मस्जिद और मंदिर एक साथ मौजूद हैं', NDTV वर्ल्ड समिट 2026 में मोहिनी डे
अब कैसी है महिला की हालत?
डॉक्टर ने इलाज के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी है. हालांकि, उसे हर पांच दिन में जांच कराने के लिए कहा गया है. फिलहाल उसका ध्यान ठीक होने पर है. रिपोर्ट के मुताबिक, उसने धूप में ज्यादा समय बिताने और कैल्शियम सप्लीमेंट लेने पर भी ध्यान देना शुरू किया है.
पति को हुआ पछतावा
शख्स ने बताया कि वह पत्नी को कसकर गले लगाकर अपना प्यार जाहिर करना चाहता था. उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने से पत्नी को इतनी चोट लग सकती है. घटना के बाद उसने इस पर गहरा पछतावा जताया और साफ किया कि उसने जानबूझकर पत्नी को चोट नहीं पहुंचाई.
यह भी पढ़ें | 6 देशों की ब्यूटी क्वीन्स Miss Universe 2026 से हुईं बाहर, जानिए क्या है फ्रेंचाइजी विवाद
यह भी पढ़ें | कभी नहीं की 9 टू 5 की नौकरी, 6 बार बदला करियर; 30 साल की मारवाड़ी लड़की ने बताया कैसे चुनी अपनी राह
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं