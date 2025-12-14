विज्ञापन
गांव में आया सफेद उल्लू, लोगों ने गरुड़ मान शुरू किया भजन-कीर्तन, देखिए VIDEO

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के खमरिया गांव में एक किसान के फार्म हाउस में विचित्र गरुड़(उल्लू) प्रजाति का पक्षी देखा गया जो पूरी तरह से सफेद है.सफेद गरुड़ पक्षी दिखने की बात गांव में तेजी से फैल गई. सुजीत शर्मा की रिपोर्ट

  • छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के खमरिया गांव में एक सफेद उल्लू को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के रूप में पूजा गया
  • फार्म हाउस में मिले सफेद उल्लू को देखकर ग्रामीणों ने उसे दैवीय रूप मानकर भजन-कीर्तन और पूजा शुरू कर दी
  • पक्षी के सामने ग्रामीणों ने फूल और नारियल चढ़ाए, जिससे वह गांव में आस्था का केंद्र बन गया
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक सफेद उल्लू को भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ मानकर ग्रामीण वासियों के उसकी पूजा करने का मामला सामने आया है. बेरला ब्लॉक के खमरिया गांव में उस वक्त हलचल मच गई, जब एक किसान के फार्म हाउस में अनोखी प्रजाति का एक सफेद पक्षी देखा गया. यह पक्षी पूरी तरह से सफेद था, जिसे लोगों ने तुरंत 'गरुड़' (हालांकि, यह एक उल्लू प्रजाति का पक्षी है) मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी.

आस्था का केंद्र बना सफेद उल्लू

फार्म हाउस में सफेद पक्षी के दिखने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई. इसके बाद, बड़ी संख्या में ग्रामीण उस किसान के फार्म हाउस पर पहुंचने लगे. ग्रामीणों के लिए यह पक्षी केवल एक सामान्य जीव नहीं, बल्कि साक्षात् दैवीय रूप बन गया. देखते ही देखते, लोगों ने पक्षी के सामने भजन-कीर्तन शुरू कर दिया और पूजा-पाठ में जुट गए. कई लोगों ने फूल चढ़ाए. कुछ ग्रामीणों ने तो नारियल तक पक्षी के ऊपर चढ़ाने शुरू कर दिए. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीण पूरे भक्तिभाव से पक्षी की पूजा करते दिख रहे हैं.

डरा हुआ दिखा 'देवता' पक्षी

हालांकि, इस दौरान पक्षी की स्थिति चिंताजनक थी. श्रद्धालुओं के भारी जमावड़े, शोर और चढ़ावों के कारण वह पूरी तरह से डरा हुआ दिखाई दे रहा था.

