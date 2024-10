जानें रात में नीली रोशनी से क्यों जगमगाने लगा समंदर का किनारा, लोगों को नहीं हुआ खुद की ही आंखों पर भरोसा

Chennai beach glows with bright blue waves: हाल ही में चेन्नई के समुद्र तट पर एक अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. रात के समय, समुद्र की लहरें नीली रोशनी से जगमगा उठीं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में "बायोल्यूमिनेसेंस" कहा जाता है. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें कुछ समुद्री जीव, जैसे प्लवक, अंधेरे में चमकते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहे इस अद्भुत और अनोखे दृश्य को देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि, क्या ये सच है या कोई सपना (छलावा).

🚨 Beaches of Chennai light up at night: Bioluminescent waves dazzle the East

coast. pic.twitter.com/x6bQmNtDdV — Gems (@gemsofbabus_) October 20, 2024

इस खूबसूरत दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए. समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती हैं, तो उनमें से निकलने वाली नीली रोशनी एक जादुई अनुभव फील करवाती हैं. यह दृश्य इतना आकर्षक था कि जो भी इसे देखता, वो उसके जादू में खो जाता.

Just now enjoyed the mesmerising Fluorescent waves at ECR beach!! #Bioluminescence pic.twitter.com/6ljfmlpyRO — Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) October 18, 2024

कई लोगों ने इस अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरों में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर अन्य लोगों को सरप्राइज कर दिया, शायद यही वजह है कि इस वीडियो को इतना देखा और शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप भी अपना दिल हार बैठेंगे.

One of the most magical things that I have ever seen - bioluminescence on the coasts of Chennai last night pic.twitter.com/0KWDzy5ZzA — Rukmini S (@Rukmini) October 19, 2024

बता दें कि, बायोल्यूमिनेसेंस का यह अद्भुत spectacle केवल चेन्नई में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिलता है, लेकिन जब यह दृश्य चेन्नई के समुद्र तट पर देखने को मिला, तो यह वहां के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक विशेष अनुभव बन गया.

Spotted bioluminescence in Thiruvanmiyur beach. Was such a brilliant thing to witness. The last time we saw this was in 2019.



Wonder what this means. Can't be good. pic.twitter.com/mtvNIUPx0j — Narayanan Hariharan (@narayananh) October 18, 2024

समुद्र की इस चमकती लहरों को देखने के लिए लोग यहां दूर-दूर से आए. कई पर्यटकों ने इस घटना को अपनी यात्रा का मुख्य आकर्षण बताया.

There are countless joys to living near the ocean, but today we added one more - bioluminescence on our beach! Message appeared on neighborhood WhatsApp group and we trooped down. It was truly magical to witness. #ThiruvanmiyurTwitter pic.twitter.com/DZmAn9kbIR — Vinay Aravind (@vinayaravind) October 18, 2024

यह नज़ारा न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार था, बल्कि यह हमारे समुद्रों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी के बारे में भी जागरूकता फैलाने का एक मौका था.

"Chennai's coastline is putting on a magical show! 🌊✨ Witness the stunning #Bioluminescence as tiny organisms light up the sea at night. This rare natural phenomenon is turning our beaches into a glowing wonderland. 🌟 Have you seen it yet? #Chennai #OceanGlow " pic.twitter.com/PLzRviceyU — Cheran Prabakaran (@cheran_tamil) October 18, 2024

इस अद्भुत घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति में कितनी सुंदरता है. यदि आप भी इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो चेन्नई के समुद्र तट की यात्रा जरूर करें और इस जादुई अनुभव का हिस्सा बनें.

ये भी देखें:- सिर पर पानी भरा मटका रखकर किया बवाल डांस