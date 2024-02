पानी गर्म करने वाली रॉड से बना डाली चाय, वीडियो देख लोग बोले- भाई तुस्सी ग्रेट हो

चाय बनाने की ये ट्रिक सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

Tea Making Viral Video: सर्दियों में कड़क चाय पीना सभी को पसंद होता है. लोग दिन में कई कप चाय पी लेते हैं. पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके से चाय बनाई जाती है, लेकिन चाय बनाने से जुड़ा एक वीडियो इन दिनो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो बिल्कुल अलबेला है. इस वीडियो में अनोखे तरीके से चाय बनाई जा रही है, जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे. वीडियो देख लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

चाय बनाने का अनोखा तरीका (How To Make The Perfect Cup Of Tea)

Mera_vidisha नाम के अकाउंट से ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में पानी गर्म करने के इलेक्ट्रिक रॉड से चाय (chai banane ka tarika) बनाई जा रही है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'ये ट्रिक विदिशा से बाहर नहीं जानी चाहिए'. वीडियो में दिख रहा है कि, एक चाय के सॉसपैन में पानी को गर्म करने वाली रॉड लगाई गई है. बर्तन में चाय पत्ती और दूध है, जो इलेक्ट्रिक रॉड को डालने की वजह से गर्म होकर उफन रहा है.

यहां देखें वीडियो

4 लाख लोगों ने देखा वीडियो (How to Make Tea)

अब तक इस Viral Video को लगभग 4 लाख लोग देख चुके हैं और 9 हजार से अधिक इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. कई लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि, 'अपने इंडिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा कि, 'ये ट्रिक ट्रेन में यूज करने के लिए अच्छी है.' एक अन्य यूजर ने लिखा कि, 'अगर करंट लग गया तो विदिशा तो छोड़ो, दुनिया से बाहर हो जाएगा.' चौथे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, 'कॉलेज (Hostel wali chai) के समय हम ऐसे ही मैगी बनाते थे.'