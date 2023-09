क्या आप ढूंढ सकते हैं इस तस्वीर में छिपी छठी बिल्ली, 9 सेकेंड में है ढूंढने का चैलेंज

फोटो में 5 नहीं 6 बल्लियां है, क्या आपको दिखीं

Can You Spot Hidden Cat In This Picture: सोशल मीडिया (social media) पर अक्सर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन (optical illusions) से जुड़ी कुछ तस्वीरें (pictures) और वीडियो (videos) लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, जिन्हें सुलझाने और समझने के लिए कई बार दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं. हाल ही में एक ऐसी ही तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, जिसे समझना हर किसी की बात नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है, जो इस तस्वीर में छिपी पहेली (puzzle) को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. दरअसल, वायरल हो रही इस तस्वीर में एक साथ 5 बिल्लियां बैठी दिखाई दे रही हैं. आपको इस फोटो में छिपी छठी बिल्ली को ढूंढ निकालना है, देखते हैं आप इस छिपी बिल्ली को ढूंढ निकाल पाते हैं या नहीं.