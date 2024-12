मौत को छूकर टक से वापस आ गया..बस स्टैंड की बैंच पर बैठे शख्स की छाती पर चढ़ी बस, देख लोगों की निकल गईं चीखें

Kerala Bus Stand Ka Viral Video: इन दिनों इंटरनेट पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसे देखकर आपकी भी चीखें निकल जाएगी. हैरान कर देने वाले इस वीडियो में एक शख्स बस स्टैंड की बैंच पर बैठकर मोबाइल चलाते नजर आ रहा है, तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वहां चीख-पुकार मच जाती है. वीडियो में बैंच पर बैठे शख्स के ऊपर पूरी की पूरी बस चढ़ती नजर आ रही है. देखें आगे क्या हुआ.

वायरल हो रहा यह वीडियो में केरल का बताया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुमिली गांव के रहने वाला विष्णु नाम का एक शख्स बीते 2 दिसंबर को शाम के समय इडुक्की के कट्टप्पना बस स्टैंड पर बैठकर अपना फोन चला रहा था, तभी अचानक से भरभराकर एक बस उसके तरफ बढ़ती है और उसके सीने तक पहुंच जाती है. इस दौरान ड्राइवर ब्रेक लगाने के बजाय बस का अगला हिस्सा यानी बम्पर सीधा उसकी छाती पर चढ़ा देता है. ये सब देखकर वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल जाती हैं. सभी शख्स को बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं. देखा जा सकता है कि, बस को किसी तरह रोक लिया जाता है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि, यह शख्स की खुशकिस्मती है कि वो इस हादसे में बाल-बाल बच गया, यानि की उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई.

यहां देखें वीडियो

Man Survives After bus Runs over him at Kattappana Bus Stand, Keralapic.twitter.com/xaqSHVhiug