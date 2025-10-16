Video Viral: एक बर्गर ने काटा बवाल! आपस में भिड़े दो ग्रुप, एक-दूसरे पर बरसाए जमकर लात-घूंसे

Fight Between Two Groups in Restaurant: कभी-कभी एक छोटी-सी गलती बहुत बड़ा तमाशा बना देती है. ऐसा ही कुछ हुआ टेक्सास के सैन एंटोनियो (San Antonio) में, जहां रात के 3 बजे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बर्गर ऑर्डर को लेकर दो ग्रुप्स में भीषण लड़ाई हो गई. लोग कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, दिमाग ठंडा रखना चाहिए और खुद को संभालना चाहिए, लेकिन यहां तो मामला इतना गरमा गया कि थोड़ी-सी गलती ने सबको थाने तक पहुंचा दिया.

गलत ऑर्डर बना झगड़े की वजह (Texas Fast Food Joint Fight Video)

रिपोर्ट के मुताबिक, ये पूरी घटना व्हाटाबर्गर (Whataburger) रेस्टोरेंट की है. एक महिला के मुताबिक, स्टाफ ने गलती से उनके बेटे और उसके दोस्तों को दूसरे टेबल का खाना दे दिया. जब गलती सामने आई, तो रेस्टोरेंट स्टाफ ने गलती मानने की बजाय दूसरे ग्राहकों से कहा- आपका खाना उधर की टेबल पर है. बस, फिर क्या था...देखते ही देखते बातचीत से झगड़ा और झगड़े से हाथापाई शुरू हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक ग्रुप अचानक टूट पड़ता है और दूसरे ग्रुप को बुरी तरह पीट देता है. वहीं कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते नजर आते हैं.

FAST FOOD FIGHT:

At a Whataburger on Blanco Road in San Antonio Texas.

🔸Seven people were arrested for partaking in the Sunday Morning Brawl. A police investigation is ongoing. 🍔🌮#Fights #WWE #DWTS pic.twitter.com/DfhVWzPT5h — Just Lookin 🪙 (@JustLookingMon) October 8, 2025

7 लोग गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Restaurant me 2 Group ke Bich Maarpeet)

सैन एंटोनियो पुलिस विभाग (SAPD) ने बताया कि, मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया. इन पर 'इंटेंशनल असॉल्ट' यानी जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया. हालांकि, अगले ही दिन सभी को रिहा कर दिया गया. इस घटना का वीडियो एक महिला ने रिकॉर्ड किया और फेसबुक पर शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है. उनका कहना था कि, ये सिर्फ एक साधारण सी गलती थी, जो कुछ सेकंड में एक हिंसक झगड़े में बदल गई...जो हुआ, उसके लिए कोई माफी नहीं दी जा सकती. वीडियो अब एक्स (X) और फेसबुक पर वायरल हो चुका है, जिसे हजारों बार शेयर किया जा चुका है.

जब गुस्सा विवेक पर भारी पड़ जाए ( Whataburger wrong order fight)

आजकल लोगों में कानून का डर कम और टशन दिखाने की होड़ ज्यादा है. थोड़ी-सी कहासुनी पर लोग हाथापाई पर उतर आते हैं, जैसे सब कुछ सड़क पर ही तय होना है, लेकिन ये घटना एक बड़ा सबक देती है, 'गलत ऑर्डर सुधर सकता है, लेकिन हिंसा की गलती जिंदगी भर नहीं सुधर सकती.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा