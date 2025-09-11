खूब पढ़ाई करो, अमीर लड़की से शादी करो...इंटरनेट पर छाया BTech स्टूडेंट का फ्यूचर प्लान

10 saal ka plan viral: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. हाल ही में एक बीटेक छात्र की डायरी का पन्ना चर्चा में है, जिसमें उसने 2025 से 2035 तक का अपना 10 साल का रोडमैप लिखा है. इस प्लान में करियर, लाइफस्टाइल और निजी सपनों का ऐसा मिश्रण है कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

Study Hard से लेकर Use Multani Mitti तक (10-year plan Reddit)

छात्र के इस 10 साल के प्लान में लिखा था, खूब पढ़ाई करो, अमीर लड़की से शादी करो, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करो, 20 देशों की यात्रा करो, रियल एस्टेट में निवेश करो, लगन से काम करो. जहां एक ओर यह प्लान पढ़ाई और मेहनत करने जैसी गंभीर बातों से भरा है, वहीं दूसरी तरफ इसमें रिच गर्ल से शादी करने और मुल्तानी मिट्टी लगाने जैसी अजीबोगरीब बातें भी शामिल हैं.

Reddit पोस्ट से हुई शुरुआत (study hard marry rich girl plan)

यह पोस्ट Reddit पर शेयर की गई थी, जहां यूज़र ने अपने रूममेट की डायरी की झलक दिखाई. कुछ ही घंटों में यह मज़ेदार रोडमैप वायरल हो गया. यूज़र्स ने इसे सबसे रिलेटेबल बीटेक रोडमैप करार दिया. एक यूज़र ने मजाक में लिखा, 10 साल की प्लानिंग में मुल्तानी मिट्टी? भाई, ये लेवल अलग है.

यूज़र्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं (Multani Mitti viral post)

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस प्लान पर खूब चुटकी ली. एक यूज़र ने लिखा, अगर ये रिच गर्ल वाली लाइन सही हुई तो भाई का 20 कंट्री ट्रैवल भी पक्का है. दूसरे ने लिखा, ये प्लानिंग कम और कॉमेडी स्क्रिप्ट ज्यादा लग रही है. तीसरे यूज़र ने सीरियस होकर कहा, 10 साल का बड़ा प्लान बनाना आसान है, लेकिन असली मेहनत डेली टारगेट पूरे करने में है.

क्यों वायरल हुआ ये प्लान? (funny BTech plan Reddit)

आजकल युवाओं की सबसे बड़ी चिंता करियर और भविष्य है. ऐसे में यह हल्का-फुल्का और रिलेटेबल 10 साल का प्लान लोगों के दिल को छू गया. इसमें जहां महत्वाकांक्षाएं हैं, वहीं हल्की-फुल्की मस्ती और मजाक भी है. शायद यही वजह है कि यह डायरी का पन्ना इंटरनेट पर लाखों लोगों की हंसी का कारण बन गया.

