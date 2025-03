बाइक वाले की एक गलती की वजह से पलट गई यात्रियों से भरी बस, CCTV में कैद हुआ भयानक हादसे का खौफनाक मंजर

Bus Overturned On Road Viral Video: सड़क पर चलते समय सचेत और सावधान रहना बेहद जरूरी है. कई बार छोटी-छोटी गलतियां बड़े हादसों में तब्दील हो जाती हैं. महाराष्ट्र में एक ऐसा ही खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, जहां एक बाइक सवार की लापरवाही के कारण बस पलट गई. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक मामूली गलती कई लोगों की जान पर भारी पड़ गई.

कैसे हुआ हादसा? (Bike Ki Wajah Se Bus Palti)

यह घटना महाराष्ट्र के एक व्यस्त हाईवे की बताई जा रही है, जहां एक तेज रफ्तार बस अपने रास्ते पर जा रही थी, तभी अचानक सामने से एक बाइक सवार गलत दिशा में आ गया. बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण बस पलट गई. इस दौरान बस में सवार कई यात्री घायल हो गए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक सवार ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ. अगर वह सावधानी बरतता और सही दिशा में चलता, तो शायद यह एक्सीडेंट टल सकता था.

घायलों की स्थिति और प्रशासन का बयान (bike ko bachaane me bus ka accident)

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. राहत और बचाव कार्य तेज़ी से शुरू किया गया, ताकि फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके. प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है. पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है.

यहां देखें वीडियो

Location: Maharashtra



Not observing bikers is the biggest mistake on highways.



They appear small in the large landscape and we can easily miss out but we require full attention.pic.twitter.com/RmnI1lGWtq