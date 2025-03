Dating App पर ऐसा भी क्या कर दिया..10 मिनट में मिले 111 मैच, लोगों ने पूछा- भाई बायो में क्या लिखा था?

Dating App Chalane Ka Hack Viral Post: कुछ को प्यार नसीब से बिन मांगे मिल जाता है, तो कुछ को हमसफर से मिलने के लिए सालों इंतजार करना पड़ जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब लोग भी बदलते जा रहे हैं. प्यार की तलाश में कई लोग अब डेटिंग ऐप भी यूज करते हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर अक्सर डेटिंग ऐप से जुड़े अनोखे किस्से-कहानियां भी सुनने को मिल जाते हैं. हाल ही में एक ऐसे ही शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेटिंग ऐप के साथ अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसे पढ़कर अब लोग उससे टिप्स मांग रहे हैं. पढ़ें आखिर क्या है पूरा माजरा.

10 मिनट में 111 मैच...(111 Matches On Dating App In 10 Minutes)

दरअसल, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अंकित नाम के एक शख्स ने 10 मिनट में 111 डेटिंग ऐप मैचेस का दावा किया, जिससे इंटरनेट पर खलबली मच गई है. उन्होंने बाकायदा X (पहले Twitter) पर स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसे देख लोग हैरान हैं. सोचिए....आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, फ्लाइट में अभी टाइम है और अचानक आपको एक आइडिया सूझता है....चलो, डेटिंग ऐप पर स्वाइप किया जाए. कुछ ऐसा ही हुआ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अंकित के साथ, जिन्होंने 10 मिनट की बोरियत में 111 मैच पा लिए.

यहां देखें पोस्ट

शख्स का दावा सुन इंटरनेट हैरान (Dating App 111 Matches In 10 Minutes Viral Post)

111 मैच....वो भी सिर्फ 10 मिनट में? सुनकर हैरानी होना लाजिमी है. यही हाल सोशल मीडिया यूजर्स का भी है. दरअसल, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बैठे अंकित नाम के एक शख्स ने बोरियत मिटाने के लिए डेटिंग ऐप Tinder या Bumble (संभावित) को खोला और महज 10 मिनट के अंदर 111 मैच मिलने का दावा किया. यही नहीं अंकित ने ऐसा दावा करते हुए अपने एक्स (Twitter) पोस्ट में इस रिकॉर्डतोड़ कारनामे का सबूत भी पेश किया. एक स्क्रीनशॉट जिसमें Chats सेक्शन के नीचे 111 मैचेस की गिनती चमक रही थी. हालांकि, उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर्स को इमोजी से ढक रखा था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''10 मिनट की बोरियत और बस, इतने मैच.''

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (Dating App Hacks Viral Post)

पोस्ट में शख्स ने लिखा, "बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बोर होकर 10 मिनट स्वाइप किया और देखो क्या हुआ." उसने स्क्रीनशॉट में "चैट्स" सेक्शन में 111 मैच दिखाए, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर्स को इमोजी से कवर कर दिया. इस पोस्ट के बाद इंटरनेट यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने इसे मज़ाकिया बताया, तो कुछ ने इस पर सवाल उठाए. एक यूजर ने कमेंट किया, "99.99% स्कैमर्स होंगे, लगता है बैंक बैलेंस देखकर मैच हुआ है." दूसरे ने लिखा, "111 मैच! क्या यह संभव भी है?" तीसरे ने तर्क दिया, "अगर प्रीमियम मेंबरशिप ली जाए और सिर्फ उन्हीं पर स्वाइप किया जाए, जिन्होंने पहले से लाइक किया है, तो ऐसे नंबर आ सकते हैं."

