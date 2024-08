रक्षाबंधन पर याद आया बचपन, आनंद महिंद्रा ने शेयर की बेहद खास तस्वीर, फोटो का कैप्शन देख हार बैठेंगे दिल

Anand Mahindra Rakshabandhan Post For Sisters: हाल ही में सोशल मीडिया पर लोगों ने बढ़चढ़ कर रक्षाबंधन से जुड़ी अपनी कई सारी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं. बीते दिनों 19 अगस्त, सोमवार को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम और प्यार से मनाया गया. इस बीच सोशल मीडिया पर किसी ने अपनी राखी, तो किसी ने भाई-बहन से मिले गिफ्ट को दिखाने के लिए तरह-तरह के पोस्ट शेयर किए. वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने अपनी यादों को ताजा करते खूबसूरत लम्हों से भरी तस्वीरों को शेयर कर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन के बाद की एक बेहद प्यारी सी बचपन की तस्वीर शेयर की है, जिस पर यूजर्स एक से बढ़कर एक प्रतिक्रिया देते हुए अपना प्यार लुटा रहे हैं.

आनंद महिंद्रा ने अपनी बहनों के साथ शेयर की तस्वीर (Anand Mahindra Rakshabandhan Post)

बहन-भाई का रिश्ता सभी रिश्तों में बेहद खास और खूबसूरत होता है. यही वजह है कि, भाई-बहन लाख लड़ाइयों कै बाद भी हर परिस्थिति में एक-दूजे के साथ खड़े नजर आते हैं. हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन के बाद की एक बचपन की तस्वीर X पर पोस्ट कर भावुक संदेश लिखा है. उन्होंने अपने बताया है कि, यह रक्षाबंधन के बाद की तस्वीर है, जिसमें वो अपनी दोनों बहनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं.

यहां देखें पोस्ट

A blast from the past.



A pic of my sisters,Radhika & Anuja and me, post Rakhi-tying.



Between the three of us, the Promise of Protection is mutual.



We know that we all, men AND women, need to support & care for each other.#HappyRakshaBandhan pic.twitter.com/hz8P2hXgVj