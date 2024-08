आनंद महिंद्रा ने शेयर किया 51 साल के इस एथलीट का पोस्ट, कहा- ये होता है स्वैग का मतलब

26 जुलाई से शुरू हुई पेरिस ओलंपिक 2024 की ये प्रतियोगिता 11 अगस्त 2024 तक खेली जाएगी. इस बीच ओलंपिक से एक से बढ़कर एक धुरंधर एथलीट्स के वीडियो और तस्वीरें वायरल होती रहेंगी, जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में जीत का दम भर रहे हैं. इन सबके बीच सोशल मीडिया पर तुर्की की तरफ से शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले एक खिलाड़ी इस समय इंटरनेट पर छाये हुए हैं. वहीं दूसरी ओर 51 वर्षीय शूटर की तारीफों के पुल बांधते हुए भारत के उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिस पर यूजर्स की एक से बढ़कर एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

यहां देखें पोस्ट

SWAG. This man just explained the meaning of the term to us. #Paris2024Olympics #YusufDikeç pic.twitter.com/zQhkjJuBfV

इन दिनों तुर्की के एक शूटर का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 51 साल के युसूफ डिकेक (वे तुर्की के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा ले रहा है) अपने लक्ष्य की तरफ निशाना लगाते नजर आ रहे हैं. X पर अपने अकाउंट @anandmahindra से पोस्ट शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने तुर्की शूटर की खूब तारीफें कीं. निशानेबाज के अंदाज पर फिदा हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'स्वैग! इस व्यक्ति ने अभी हमें इस शब्द (स्वैग) का सही मतलब समझाया हैं.' उनके इस पोस्ट को अब तक 2 लाख 65 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

51 yr old Turkish guy (Dikeç) with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal.



Hand in pocket comfort level! 😂 pic.twitter.com/f2rr3zHtDO