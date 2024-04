Surya Grahan 2024: 20 साल बाद दिखेगा अद्भुत नजारा, आज लगने जा रहा सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण

वैज्ञानिकों (scientists) के अनुसार, पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण कई सांसारिक गड़बड़ी और जानवरों (animals) के व्यवहार में बदलाव सहित कुछ असामान्य घटनाएं होने की आशंका है. एक हालिया अध्ययन में यह भी पाया गया कि, ग्रहण के कारण बादलों की गतिविधि बदल जाती है, क्योंकि जब चंद्रमा (moon) सूर्य (sun) को ढक लेता है तो उथले क्यूम्यलस बादलों (cumulus clouds) को गायब होते देखा गया है.

यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका (North America) से होते हुए मेक्सिको (Mexico), संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा (Canada) में प्रवेश करेगा. बता दें कि, देश का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेट्री आदित्य एल-1 लगातार सूर्य का अध्ययन कर रहा है, लेकिन यह आज पूर्य सूर्य ग्रहण नहीं देख सकेगा. इसके पीछे का कारण है कि सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से में दिखाई दे रहा है. खास बात यह है कि इस खगोलीय घटना को देखने के लिए स्काइडाइविंग से लेकर स्पेशल फ्लाइट्स तक कई कार्यक्रम तक आयोजित किए जा रहे हैं. बता दें कि, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी जब सीधी रेखा में आएंगे तो सूर्य ग्रहण लगेगा और करीब 4 मिनट तक अंधेरा छा जाएगा.

पूर्ण सूर्य ग्रहण 2024? भारत में यह कब दिखाई देगा? (Total Solar Eclipse 2024? When it be visible in India?)

2024 का पहला सूर्य ग्रहण (first solar eclipse of 2024) भारत में दिखाई नहीं देगा. हालांकि, यह दुर्लभ खगोलीय घटना उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में केवल 2031 (solar eclipse in 2031) में सूर्य ग्रहण देखा जाएगा. वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) 21 मई, 2031 को पड़ेगा और यह 'रिंग ऑफ फायर' (ring of fire) ग्रहण होगा.

