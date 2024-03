सिर्फ एक मिनट में सिर से खोल डाले 77 बोतलों के ढक्कन, यूजर्स बोले- सिर है या ओपनर

Most Bottle Caps Removed With The Head In One Minute: कई बार लोग ऐसे हैरतअंगेज कारनामे कर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर खुद की ही आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. यूं तो इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो हैरान कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे. दरअसल, हाल ही में एक शख्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है. बता दें कि, शख्स ने एक मिनट में 77 बोतलों के ढक्कन को सिर से ओपन करने का अजूबा रिकॉर्ड बनाया है.