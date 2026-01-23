ये है दुनिया की सबसे पुरानी गुफा, 67,800 साल पहले इंसानों ने यहां बनाई थी दुनिया की सबसे पुरानी कला

इंडोनेशिया के सुलावेसी क्षेत्र में 67,800 साल पुरानी कला को खोजा गया है. यह कला गुफा के भीतर मिली है. इसे दुनिया की सबसे प्राचीन कला माना जा रहा है. यह खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के पास स्थित मुना द्वीप की एक गुफा में हुई है. ये चूना-पत्थर की गुफा है. गुफा की दीवार पर लाल रंग के हाथ का निशान मिला है. यही निशान दुनिया की सबसे पुरानी कला माना जा रहा है. दावा है कि इसे किसी इंसान ने बनाया है. इसे बनाने के लिए हाथ को दीवार पर रखा गया और मुंह से गेरू रंग फूंककर बनाया गया.

67,800 साल पुरानी कला का नमूना

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कला कम से कम 67,800 साल पुरानी है. यह हाथ का निशान साधारण नहीं माना जा सकता क्‍योंकि इसे बनाने के बाद में इसे इस तरह उकेरा गया कि उंगलियां लंबी और नुकीली दिखें. यही वजह है कि यह हाथ किसी पंजे जैसा नजर आता है.

बदल गया रिकॉर्ड

गौरतलब है कि इससे पहले सबसे पुरानी गुफा कला का रिकॉर्ड स्पेन के एक हैंड स्टेंसिल के नाम था. जिसकी उम्र करीब 66,700 साल मानी जाती थी. इंडोनेशिया में यह खोज होने के बाद अब यह रिकॉर्ड बदल गया है.



BREAKING –



World's oldest cave art has been discovered in Indonesia



Archeologists say it could be up to 67,800 years old pic.twitter.com/KhJ4ercmWr — Global UPDATES (@GlobalUpdates24) January 22, 2026

कैसे तय की गई उम्र

वैज्ञानिकों ने इस कला की उम्र तय करने के लिए गुफा की दीवार पर मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट की परतों का विश्लेषण किया. ये परतें पेंटिंग के ऊपर बन गईं थीं. विश्‍लेषण के बाद यह साफ हो गया कि पेंटिंग कितनी पुरानी है. अब वैज्ञानिक इस इलाके में और अधिक खुदाई करना चाहते हैं क्‍योंकि उन्हें उम्मीद है कि यहां और भी प्राचीन कलाकृतियां मिल सकती हैं.