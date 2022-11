VIDEO: 'दादी के गर्भ में पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

VIDEO: 56 साल की दादी ने अपनी ही पोती को दिया जन्म, जानें क्या पूरा मामला

56 Year Old US Woman Viral Story: आपने कई तरह के अजीबोगरीब किस्से सुने और देखे होंगे, जिन में से कुछ को जानने के बाद हैरानी (such incident) होती है, तो कुछ ऐसे होते हैं, जो दिल को छू जाते हैं. हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. यूं तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platforms) पर आपको सरोगेसी की कई कहानियां (several stories of surrogacy) मिल जाएंगी. आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अमेरिका से सामने आई है.