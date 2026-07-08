काम करने से इंकार कर..मां-बाप से गुजारा भत्ता मांग रहा है 21 साल का लड़का, बोला-'मुझसे पूछे बिना दिया है जन्म'

Youth demanding allowance from parents: क्या आपने कभी सोचा है कि, आपका बच्चा आपसे यह कहे कि आपने उसे पैदा क्यों किया? एक 21 साल के लड़के ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि, उसने दुनिया में आने के लिए कभी 'हां' नहीं कहा था. उसका मानना है कि क्योंकि उसके माता-पिता ने उसकी मर्जी के बिना उसे जन्म दिया है, इसलिए अब उसकी जरूरतों को पूरा करना उन्हीं की जिम्मेदारी है.
यह कैसी जिद? (Parental Responsibility and Consent)
लड़के का यह बयान सामने आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है. जहां ज्यादातर लोग इसे 'आलस' और 'बदमाशी' का नाम दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे एक गहरे दार्शनिक सवाल के तौर पर देख रहे हैं. 21 साल की उम्र में काम न करने का यह फैसला समाज में चर्चा का मुद्दा बन गया है कि, क्या वाकई माता-पिता ही अपनी संतान के हर कदम के लिए हमेशा जिम्मेदार हैं?
पुरानी बहस, नए सिरे से (Anti Natalist Movement and Debate)
यह पहली बार नहीं है जब 'बिना सहमति के जन्म' (Born without consent) का मुद्दा उठा हो. साल 2019 में बिजनेसमैन राफेल सैमुअल ने भी इसी तरह की बात कही थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आज की पीढ़ी काम के बढ़ते तनाव और भविष्य को लेकर अनिश्चित है, लेकिन जिम्मेदारी से इस तरह भागना किसी भी समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है.
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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
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