अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) और यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को बातचीत के दौरान तीखी बहस हुई. हालांकि इस बातचीत से पहले डोनाल्‍ड ट्रंप ने जेलेंस्‍की का स्‍वागत किया और उन्‍हें दरवाजे पर रिसीव भी किया. हालांकि बातचीत के दौरान दोनों के बीच इस कदर तल्‍खी देखने को मिली कि ट्रंप भड़क गए. यहां तक की वो जेलेंस्‍की को बाहर भी छोड़ने तक नहीं गए. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जेलेंस्‍की की जमकर आलोचना की है. ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्‍की की शांति के लिए तैयार नहीं है. साथ ही उन्‍होंने जेलेंस्‍की पर अमेरिका के अपमान का भी आरोप लगाया.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आज व्‍हाइट हाउस में हमारी बहुत सार्थक बैठक हुई. बहुत कुछ ऐसा सीखा जो बिना ऐसी आग और दबाव के बातचीत के कभी नहीं समझा जा सकता था. आश्‍चर्यजनक है कि भावनाओं के माध्‍यम से क्‍या सामने आता है. मैंने तय किया है कि राष्‍ट्रपति जेलेंस्‍की शांति के लिए तैयार नहीं है यदि अमेरिका इसमें शामिल है क्‍योंकि उन्‍हें लगता है कि हमारी भागीदारी उन्‍हें बातचीत में बड़ा लाभ देती है. मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए."

ट्रंप ने कहा, "उन्होंने प्रतिष्ठित ओवल ऑफिस में संयुक्त राज्य अमेरिका का अनादर किया. वह तब वापस आ सकते हैं जब वह शांति के लिए तैयार हों."

दोनों शीर्ष नेताओं के बीच तीखी बहस के बाद अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग की सेक्रेटरी क्रिस्‍टी नोएम ने कहा है कि हम अमेरिका का अनादर बर्दाश्‍त नहीं करेंगे.

क्रिस्‍टी नोएम ने एक्‍स पर एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में लिखा, "मुझे अपने कमांडर-इन-चीफ पर बेहद गर्व है. अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस. हम राजनीतिक खेल और अमेरिका का अनादर बर्दाश्‍त नहीं करेंगे."

I am so proud of our Commander-in-Chief. Thank you President @RealDonaldTrump and @VP for standing up for America.



We will not tolerate the political games and disrespect of America.



America is back.