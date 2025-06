'जंग शुरू आपने किया, लेकिन खत्म हम करेंगे', ईरानी सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप को क्यों बताया 'जुआरी'

ईरान ने जंग में कूदने के बाद अमेरिका (US Attacks Iran) को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फगारी ने कहा है कि अमेरिका ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया है और उसने ईरान की "पवित्र धरती" का उल्लंघन किया है. उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि ईरान की "शक्तिशाली और टारगेटेड अभियानों" के जरिए अमेरिका को "भारी, खेदजनक और अप्रत्याशित परिणाम" का सामना करना पड़ेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधे अंग्रेजी में बात करते हुए, जोल्फगारी ने कहा: "मिस्टर ट्रंप, जुआरी! आप इस युद्ध को शुरू कर सकते हैं - लेकिन हम ही इसे खत्म करेंगे!"

The United States' direct involvement in the conflict expands the range of legitimate targets for the Iranian armed forces, Iran's military central command spokesperson said on Monday.



Addressing US President Donald Trump directly, Ebrahim Zolfaghari said in English: “Gambler… pic.twitter.com/gRPuOZxt0P