लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट को तुर्की में क्यों रोका गया, 250 यात्री 40 घंटों से कर रहे हैं इंतजार

250 से ज्यादा यात्री बीते 40 से ज्यादा घंटों से तुर्की में फंसे हैं. दरअसल, ये वो यात्री हैं जो लंदन से मुंबई की वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे. लेकिन इससे पहले की वह मुंबई पहुंच पाते उनके विमान को तुर्की के दियारबाकिर हवाई अड्डा पर उतारा गया. जो यात्री बीते 40 घंटों से अपने विमान के फिर से फ्लाई करने के इंतजार में हैं, उनमें कई भारतीय भी शामिल हैं. यात्रियों को हो रही असुविधा के बीच एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि 2 अप्रैल को लंदन से मुंबई जाने वाली वीएस358 फ्लाइट को दियारबाकिर एयरपोर्ट पर तत्काल मेडिकल डायवर्जन के कारण रद्द कर दिया गया. लैंडिंग के बाद विमान में तकनीकी समस्या आ गई और उसकी जांच की जा रही है.

40 से ज्यादा घंटों से एयरपोर्ट पर फंसे हैं यात्री

My family along with 250+ passengers have been inhumanely treated by @virginatlantic .



Why is this chaos not being covered in the @BBCWorld or global media?? Over 30 hours confined at a military airport in Turkey.

In contact with the @ukinturkiye to please more pressure needed pic.twitter.com/TIIHgE07bb