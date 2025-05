कौन हैं मेघा वेमुरी? फिलिस्तीन के समर्थन में भाषण देने पर उनके साथ क्या हुआ

अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) ने भारतीय-अमेरिकी छात्रा मेघा वेमुरी को उनके स्नातक दीक्षांत समारोह में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने गुरुवार (29 मई) को एक कार्यक्रम के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में भाषण दिया था. एमआईटी की 2025 की अध्यक्ष वेमुरी को समारोह में मार्शल के रूप में शामिल होना था, लेकिन विश्वविद्यालय की चांसलर मेलिसा नोबल्स ने घोषणा की कि वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकतीं.

नोबल ने यह भी कहा कि वेमुरी और उनके परिवार को दिन के अधिकांश समय के लिए कॉलेज परिसर में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था. बोस्टन ग्लोब के अनुसार, नोबल ने वेमुरी को एक ईमेल में लिखा, "आपने जानबूझकर और बार-बार समारोह के आयोजकों को गुमराह किया. हम आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार करते हैं, लेकिन मंच से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने और एक महत्वपूर्ण संस्थान समारोह को बाधित करने का आपका निर्णय, परिसर में अभिव्यक्ति के लिए एमआईटी के समय, स्थान और तरीके के नियमों का उल्लंघन था."

MIT's class president, Megha Vemuri, spent her graduation speech bashing Israel.



Then President Sally Kornbluth spoke immediately after and oh boy was that awkward. pic.twitter.com/PjsBNEQxmy