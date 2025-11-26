ऐसे कपड़े जैसे सोने जा रहे हों...अमेरिका के मंत्री ने दी एयरपोर्ट पर पैजामा और स्लिपर्स न पहनने की सलाह

अमेरिका में इस समय एयरपोर्ट पर ड्रेसकोड को लेकर नया बवाल मचा हुआ है. देश के परिवहन मंत्री शॉन डफी के एक बयान के बाद नई बहस छिड़ गई है. डफी ने कहा है एयरपोर्ट पर य‍ात्रियों के कपड़ों को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद ड्रेसकोड पर नई चर्चा शुरू हो गई है. उन्‍होंने कहा है कि एयरपोर्ट पर यात्री अब स्लिपर्स और पैजामे में ही दिखते हैं और उन्‍होंने इसे असभ्‍य करार दिया है. डफी का कहना है कि यात्रियों को जींस में होना चाहिए ताकि वह सभ्‍य नजर आएं.

थोड़ा बेहतर कपड़ें पहनें

शॉन डफी ने यात्रियों से कहा है कि वो एयरपोर्ट पर बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए फॉर्मल या सम्मानजनक तरीके से पहनावा रखें. उन्होंने यात्रियों को 'सम्मान के साथ' कपड़े पहनने की सलाह दी. उन्होंने कहा, 'चाहे वह जींस और एक अच्छी शर्ट ही क्यों न हो, मैं लोगों से कहूंगा कि वो थोड़ा बेहतर तरीके से कपड़े पहने जिससे हम खुद भी थोड़ा बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं. कोशिश करें कि एयरपोर्ट पर चप्पल या पायजामा पहनकर न आएं. मुझे लगता है कि यह एक सकारात्मक बदलाव होगा.'

उन्‍होंने कहा, 'लोग फ्लाइट लेते हैं तो ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे सोने जा रहे हों. हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं क्योंकि हम सच में बिजी ट्रैवल सीजन में आ रहे हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, अच्छे मूड में रहना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं.'

Sean Duffy: "People dress up like they're going to bed when they fly... We want to push people as we come into a really busy travel season, help people out, be in a good mood, dress up."pic.twitter.com/YT9ne8ylfh — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) November 21, 2025

लोगों के बर्ताव में गिरावट

सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने देश में एक सिविलिटी कैंपेन यानी सभ्यता अभियान की मांग की है. उनका मानना है कि लोगों के बर्ताव में गिरावट आ रही है. डफी ने यात्रियों से यह भी अपील की है कि वो उन सहयात्रियों की मदद करें जिन्हें केबिन के ओवरहेड बिन में सामान रखने में दिक्कत होती है. इसे उन्होंने 'सामान्य शिष्टाचार और सभ्यता' का हिस्सा बताया. एक पहले के इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि लोग उड़ान भरते समय ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे वे सोने जा रहे हों.

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के आंकड़ों के अनुसार, 2019 के बाद से उड़ान के दौरान होने वाली अशांति, अनुशासनहीनता और हिंसक व्यवहार से जुड़े मामलों में 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 'द गोल्डन एज ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स विद यू' शीर्षक वाला यह अभियान 19 नवंबर को शुरू किया गया था. इसका मकसद यात्रियों को यात्रा के दौरान उचित ढंग से कपड़े पहनने और सभ्यता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना है.

हवाई यात्रा में मैनर्स जरूरी

ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार, 'इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश में यह चर्चा शुरू करना है कि हम सभी मिलकर हवाई यात्रा में फिर से शिष्टाचार और गरिमा कैसे वापस ला सकते हैं. इससे न सिर्फ यात्रियों का यात्रा अनुभव बेहतर होगा, बल्कि यह यात्रियों, गेट कर्मचारियों, फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलटों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा.' परिवहन विभाग के अनुसार अमेरिका के लोग 'बंटे हुए और तनाव में महसूस कर रहे हैं. एक देश के रूप में अधिक जुड़ाव महसूस करने के लिए यह जरूरी है कि हम 'साझा मूल्यों' के इर्द-गिर्द एकजुट हों. FAA का अनुमान है कि इस साल का थैंक्सगिविंग हॉलिडे पिछले 15 वर्षों में सबसे बिजी पीरियड होने वाला है.

