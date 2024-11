Video : ट्रंप के डोजे मंत्री विवेक रामास्वामी की ऐसे हुई थी पत्नी अपूर्वा से मुलाकात, जब दोनों ने बताई थी अपनी लव स्टोरी

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे और उससे पहले वह अपना मंत्रीमंडल बनाने में लगे हुए हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी सरकार में विवेक रामास्वामी को भी मंत्री बनाया है. ट्रंप ने विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को अपनी सरकार में डोजे (Department Of Government Efficiency DOGE) का प्रभार दिया है.

बता दें कि इससे पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में टक्कर भी दी थी लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था. इसी दौरान एक कैंपेन में विवेक रामास्वामी और उनकी पत्नी ने बताया था कि आखिर वो दोनों एक दूसरे से पहली बार कैसे मिले और दोनों के इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई. उन्होंने एक्स पर इसका एक पोस्ट भी शेयर किया था.

Voters in Iowa want to know the story how Apoorva and I met. Here's how. 😉

📍 Osceola, IA pic.twitter.com/N7duPToNlO