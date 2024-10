कैश, राशन और प्राइवेट शॉवर..., पूर्व हमास चीफ याह्मा सिनवार का आलीशान बंकर देख हो जाएंगे हैरान

इजरायली मिलिट्री ने एक नया फुटेज शेयर किया है, जिसमें उसने दावा किया है कि ये हमास के पूर्व चीफ याह्या सिनवार का बंकर था, जिस पर उन्होंने गाजा में चल रहे संघर्ष के पहले चरण के दौरान कब्जा किया था. 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर किए गए हमले के पीछे के मास्टरमाइंड माने जाने वाले याह्या ने वॉर से भागने की पूरी तैयारी की हुई थी और इस वजह से वो खान यूनुस के तबाह शहर के नीचे एक बंकर में नकदी, कोलोन और व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं के भंडार के साथ छिपे हुए थे.

इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो फुटेज शेयर किया है जिसमें सिनवार के बंकर की सभी डिटेल्स को दिखाया गया है. वीडियो में अच्छे से बना हुआ बंकर, मोर्डन शॉवर, कई सारे बाथरूम और पूरी तरह से फंक्शनल किचन और राशन देखा जा सकता है, जिस पर यूनाइटिड नेशन फिलिस्तीनी रेफ्यूजी एजेंसी का लोगो था.

The IDF has released footage showing their entry into Sinwar's bunker, where UNWRA bags and millions of shekels were found.



Sinwar and other Hamas leaders have been siphoning billions from the people of Gaza, allegedly with @UNWRA's involvement.



